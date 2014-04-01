Ученые полагают, что положительный эффект от вакцинации перевешивает риски.

В Великобритании выявлено 30 случаев тромбозов после применения вакцины AstraZeneca. Об этом сообщается на официальном сайте местного управления по контролю за лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. В докладе отмечается, что получено 30 сообщений о побочных эффектах после прививки. У всех пациентов зафиксировано образование тромбов с низким содержанием тромбоцитов.

В рамках нашего обзора был проведен подробный анализ 30 сообщений об образовании тромбов с низким содержанием тромбоцитов...Преимущества вакцин против COVID-19 по-прежнему перевешивают любые возможные риски сообщение британского регулятора

В общей сложности по Великобритании по состоянию на 24 марта населению введено 18,1 млн доз вакцины от британско-шведской компании AstraZeneca. Информации о подобных эффектах после прививок британцев препаратами от Pfizer-BioNTech не поступали.

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