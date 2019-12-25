Фаучи допустил, что США смогут обойтись без вакцины AstraZeneca

Главный инфекционист Вашингтона считает, что собственных вакцин в США достаточно для того, чтобы привить население.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи допустил, что Вашингтон сможет обойтись без вакцины от британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний рассказал журналистам из The Reuters.

Этот вопрос все еще находится в подвешенном состоянии. Я считаю, что, учитывая те контрактные отношения, которые у нас есть с рядом компаний, мы имеем достаточно вакцин, чтобы покрыть все наши нужды без применения AstraZeneca. Энтони Фаучи, главный инфекционист США

Напомним, что ряд европейских стран приостановил использование препарата от AstraZeneca из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у привившихся пациентов.Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, часть которых завершилась летальным исходом. На данный момент специалисты не связывают гибель людей с прививкой от коронавируса. На территории США вакцина AstraZeneca все еще не получила разрешение для применения.

Фаучи: вакцинированным американцам представят новые рекомендации о поведении.

Фото: The White House