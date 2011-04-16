Фаучи: вакцинированным американцам представят новые рекомендации о поведении

Главный санитарный врач США Энтони Фаучи заявил, что вакцинированным гражданам представят новые рекомендации о поведении. С соответствующим заявлением в интервью телеканалу MSNBC выступил представитель Национального института аллергических и инфекционных заболеваний.
Они будут касаться путешествий, поведения на рабочих местах и в молельных домах. Вы сможете с ними ознакомиться в самое ближайшее время.
Энтони Фаучи, главный санитарный врач США
Эксперт считает, что для привившихся от коронавируса следует разработать ряд оптимальных советов, которые основаны на мнении медицинских экспертов. В издании The Hill уточнили, что заявление Фаучи сделано на фоне проявляемой Вашингтоном самостоятельной активности по снятию ограничений, которое наблюдается в ряде штатов.
Главный инфекционист США положительно оценил российский "Спутник V".
Видео: YouTube / MSNBC
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