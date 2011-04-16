Фаучи: вакцинированным американцам представят новые рекомендации о поведении

Рекомендации будут действовать даже в отношении тех, кто поставил только одну прививку из двух необходимых.

Главный санитарный врач США Энтони Фаучи заявил, что вакцинированным гражданам представят новые рекомендации о поведении. С соответствующим заявлением в интервью телеканалу MSNBC выступил представитель Национального института аллергических и инфекционных заболеваний.

Они будут касаться путешествий, поведения на рабочих местах и в молельных домах. Вы сможете с ними ознакомиться в самое ближайшее время. Энтони Фаучи, главный санитарный врач США

Эксперт считает, что для привившихся от коронавируса следует разработать ряд оптимальных советов, которые основаны на мнении медицинских экспертов. В издании The Hill уточнили, что заявление Фаучи сделано на фоне проявляемой Вашингтоном самостоятельной активности по снятию ограничений, которое наблюдается в ряде штатов.

Главный инфекционист США положительно оценил российский "Спутник V".

Видео: YouTube / MSNBC