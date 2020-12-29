  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В США беспокоятся из-за новой разновидности коронавируса из ЮАР
Сегодня, 7:56
71
lesjasap

В США беспокоятся из-за новой разновидности коронавируса из ЮАР

0 0

Энтони Фаучи прокомментировал распространение "Британского" штамма и варианта из ЮАР.

В США выразили беспокойство из-за новой разновидности коронавируса из ЮАР. Об этом журналистам сообщил главный национальный инфекционист Энтони Фаучи.

Южноафриканский вариант беспокоит больше...На сегодняшний момент представляется, что вакцины будут эффективны против них, с той оговоркой, что нужно за этим внимательно следить

Энтони Фаучи, главный инфекционист США

Эксперт рассказал, что более заразная разновидность коронавируса зарегистрирована на данный момент уже более чем в 20 штатах. Однако южноафриканский вариант COVID-19 пока что не добрался до Америки. По мнению Фаучи, одобренные в стране вакцины должны помочь против обеих разновидностей инфекции.

США заявили ВОЗ о намерении присоединиться к COVAX.

Теги: штамм, энтони фаучи, юар
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии