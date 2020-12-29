В США беспокоятся из-за новой разновидности коронавируса из ЮАР

Энтони Фаучи прокомментировал распространение "Британского" штамма и варианта из ЮАР.

В США выразили беспокойство из-за новой разновидности коронавируса из ЮАР. Об этом журналистам сообщил главный национальный инфекционист Энтони Фаучи.

Южноафриканский вариант беспокоит больше...На сегодняшний момент представляется, что вакцины будут эффективны против них, с той оговоркой, что нужно за этим внимательно следить Энтони Фаучи, главный инфекционист США

Эксперт рассказал, что более заразная разновидность коронавируса зарегистрирована на данный момент уже более чем в 20 штатах. Однако южноафриканский вариант COVID-19 пока что не добрался до Америки. По мнению Фаучи, одобренные в стране вакцины должны помочь против обеих разновидностей инфекции.

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