Главный вирусолог США советует избегать баров из-за пандемии COVID-19

Фаучи также призывает не ходить в рестораны.

Главный вирусолог США Энтони Фаучи советует избегать баров из-за пандемии COVID-19. Об этом пишет издание "Профиль".

Он отмечает, что масочного режима и социальной дистанции в борьбе с вирусом недостаточно. Фаучи отмечает, что особую опасноть представляют питейные заведения.

Раньше я любил сидеть в баре и заказывать гамбургер и пиво. Энтони Фаучи, главный вирусолог США

Он подчеркнул, что в барах многие люди стоят вплотную друг к другу. По его словам, это весело, однако не в условиях мировой пандемии. Фаучи также призывает не ходить в рестораны в условиях распространения вируса, а также отказаться от общественного и ж/д транспорта. Лучше всего, считает вирусолог, передвигаться на личном авто.

Ранее в Петербурге выявили 16 заведений, незаконно работавших в ночное время.

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