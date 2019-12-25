В Петербурге выявили 16 заведений, незаконно работавших в ночное время

Три бара и вовсе закрыли за повторные нарушения.

В ходе ночного рейда с 26 на 27 ноября чиновники комитета по контролю за имуществом выявили 16 заведений, нарушивших запрет на позднюю работу. Об этом рассказали в пресс-службе ККИ.

Рейд проходил совместно со специалистами Роспотребнадзора и полицейскими, проверке подлежали ночные клубы, дискотеки, точки общепита в восьми районах города. Среди упорных нарушителей, которых уже уличали в поздней работе, оказались бары "Лаборатория" на Гороховой, "Угрюмочная" на Литейном, "Бар-УЕ" на Восстания. Деятельность этих заведений приостановил Роспотребнадзор, помещения опечатали, а алкоголь изъяли за его незаконную розничную продажу.

Также нарушителей нашли на Садовой и Заставской улицах, в Банковском переулке, на Московском, Литейном и Заневском проспектах и по другим адресам – всего 13 кафе и баров. Также специалисты зафиксировали санитарные нарушения в заведениях: персонал не носил маски и перчатки, в половине кафе и баров не было необходимых QR-кодов и журналов измерения температуры и дезинфекции. Владельцам заведений грозят штрафы до 300 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба ККИ