Первую дозу препарата мужчине вкололи 5 марта. Он умер 9 марта.

В Латвии расследуют смерть пенсионера после прививки AstraZeneсa. Об этом рассказали журналисты из Русского вещания местного телеканала LTV7 со ссылкой на инспекцию здравоохранения. Известно, что 71-летний привившийся погиб от отека легких спустя несколько дней после вакцинации препаратом от шведско-британской компании AstraZeneca.

На данный момент в Латвии не подтвержден ни один случай летального исхода, у которого установлена связь с вакциной. Танина Тамме-Звейниеце, представитель Госагенства лекарств Латвии

Напомним, что речь идет об Олеге Зейгермахере, который вакцинировался препаратом от коронавируса 5 марта. В этот день ему поставили первую дозу AstraZeneca из партии ABV5300. Именно использование препаратов из этой партии ранее было приостановлено рядом европейских стран. Уже 9 марта гражданин Латвии скончался в больнице. Медики уточнили, что отек легких у пациента был спровоцирован двусторонней пневмонией.

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