Глава РФ сообщил, что медицина в Латвии устарела.

Российский президент Владимир Путин рассказал о смерти своего знакомого в Латвии от коронавируса. Политик на заседании наблюдательного совета НКО "Россия - страна возможностей" сообщил журналистам о том, что местные врачи не смогли спасти жизнь одному из бывших коллег российского лидера.

Мы только что говорили про медицину...Просто не могу не сказать, потому что меня лично это затронуло. Один мой очень хороший знакомый, мой коллега бывший, жил в Латвии практически всю жизнь, он заболел ковидом. Владимир Путин, президент РФ

Политик напомнил, что в главном инфекционном центре Латвии нет аппарата МРТ. Специалистам приходится лечить и осматривать пациентов при помощи устаревшей техники рентгенографии, которая не способна определить реальный уровень поражения легких. Путин вспомнил, что его погибший друг говорил о том, что он стоит в очереди на лекарства и ему их "обещали". После этой фразы президент РФ предложил вывезти знакомого для обследования в Москву, но человек все же умер.

Путин считает, что сроки программы туристического кешбэка нужно увеличить.

Видео: kremlin.ru