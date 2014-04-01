Lareb рассказал о проблемах у нескольких привившихся препаратом AstraZeneca.

В Нидерландах женщина умерла после прививки AstraZeneca. Об этом сообщили местные журналисты со ссылкой на информацию от исследовательского центра Lareb. Эта организация занимается выявлением побочных эффектов после прививок. Специалисты уточнили, что женщина скончалась от эмболии легких из-за тромбоэмболии легочной артерии и снижения количества тромбоцитов. Ранее ей делали укол препаратом шведско-британской компании.

В Нидерландах отметили, что в общей сложности после вакцинации AstraZeneca у пяти женщин в возрасте от 25 до 65 лет медики выявили тромбоз и низкое количество тромбоцитов. Данные случаи приходятся на 400 тысяч доз препарата. Негативные симптомы у части пациентов возникли на 7-10 дни после прививки.

Напомним, что ряд европейских стран заявил о приостановке использования вакцин от компании AstraZeneca из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у части привитых пациентов. Европейский регулятор проводит расследование по каждому конкретному случаю. Однако ученые говорят, что положительный эффект от вакцинации перевешивает все риски.

В Австралии мужчина попал в больницу после прививки AstraZeneca.

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