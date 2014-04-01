В Австралии мужчина попал в больницу после прививки AstraZeneca

Связь формирования тромбоза у пациента с тем, что ему поставили прививку от коронавируса, выясняется.

В Австралии мужчина попал в больницу после прививки препаратом британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщили местные журналисты с телеканала ABC. По данным СМИ, у мужчина развился тромбоз спустя несколько дней после введения ему препарата. По данному случаю ведется расследование.

У него было низкое содержание тромбоцитов, при этом были тромбы в печени, селезенке и кишечнике. Это подходит под описание вызванной вакцинацией протромботической тромбоцитопении (снижением количества тромбоцитов). доктор Норман Свон, ведущий подкаста о коронавирусе Coronacast

Специалист пояснил подписчикам, что после прививки пострадал 44-летний гражданин Австралии. Он поставил вакцину в двадцатых числах марта. Его госпитализировали 2 апреля в одно из медицинских учреждений Мельбурна. Специалисты будут устанавливать причину формирования тромбоза, а также его связи с вакцинацией.

В Великобритании выявлено 30 случаев тромбозов после применения вакцины AstraZeneca.

Видео: YouTube / ABC News (Australia)