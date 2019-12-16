В организации преступного механизма считают причастной "армянскую мафию".

В договорных матчах подозревают 135 теннисистов по всему миру. Расследование проводилось в Бельгии, США, Испании и Франции. К нему подключились специалисты из ФБР. Они считают, что в данных странах работал механизм манипуляции со ставками. Подозрение в организации данной схемы падает на "армянскую мафию". Об этом сообщило издание Welt.

В списках подозреваемых есть также спортсмен из списка топ-30 ATP. На его счету есть титулы ассоциации теннисистов-профессионалов. Журналисты решили заранее не публиковать личные данные игрока, а также сведения о его наградах.Итоги расследования появятся в СМИ через несколько месяцев.

Напомним, что в начале 2019 года Европол арестовал 15 человек по подозрению в договорных матчах по теннису. Среди 83 предполагаемых преступников было 28 профессиональных спортсменов.

Ранее Piter.tv писал о том, что Артем Дзюба сыграл в теннисном "Матче легенд" против директора "Зенита".