Артем Дзюба сыграл в теннисном "Матче легенд" против директора "Зенита"

Футболист вошел в команду России, которая сражалась против сборной мира.

Футбольный нападающий Артем Дзюба сыграл в теннис в рамках петербургского турнира St. Petersburg Open-2019. Игрок вышел на поле вместе с Михаилом Южным, а затем провел второй сет с Еленой Дементьевой. Именитого петербуржца позвали в качестве капитана команды из России.

Директор "Зенита" Александр Медведев также стал временным теннисистом, выйдя с немцем Томми Хаасом и хорваткой Ивы Майоли во время финального этапа соревнования, перед основными спортсменами. Игроки сражались в сборной мира.

Напомним, что победителем турнира стал россиянин Даниил Медведев. В финале он вырвал победу у хорвата Борна Чорича.

Ранее Piter.tv писал о том, что фигуристка Трусова побила в Братиславе два мировых рекорда.

Фото: Вконтакте/ФК "Зенит"

