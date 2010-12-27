  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Артем Дзюба сыграл в теннисном "Матче легенд" против директора "Зенита"
Сегодня, 6:48
95
lesjasap

Артем Дзюба сыграл в теннисном "Матче легенд" против директора "Зенита"

0 0

Футболист вошел в команду России, которая сражалась против сборной мира.

Футбольный нападающий Артем Дзюба сыграл в теннис в рамках петербургского турнира St. Petersburg Open-2019. Игрок вышел на поле вместе с Михаилом Южным, а затем провел второй сет с Еленой Дементьевой. Именитого петербуржца позвали в качестве капитана  команды из России.

Директор "Зенита" Александр Медведев также стал временным теннисистом, выйдя с немцем Томми Хаасом и хорваткой Ивы Майоли во время финального этапа соревнования, перед основными спортсменами. Игроки сражались в сборной мира.

Напомним, что победителем турнира стал россиянин Даниил Медведев. В финале он вырвал победу у хорвата Борна Чорича. 

Ранее Piter.tv писал о том, что фигуристка Трусова побила в Братиславе два мировых рекорда.

Фото: Вконтакте/ФК "Зенит"
 

Теги: st petersburg open, артем дзюба, матч легенд, теннис
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Зенит,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии