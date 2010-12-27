Артем Дзюба сыграл в теннисном "Матче легенд" против директора "Зенита"

Футбольный нападающий Артем Дзюба сыграл в теннис в рамках петербургского турнира St. Petersburg Open-2019. Игрок вышел на поле вместе с Михаилом Южным, а затем провел второй сет с Еленой Дементьевой. Именитого петербуржца позвали в качестве капитана команды из России.
Директор "Зенита" Александр Медведев также стал временным теннисистом, выйдя с немцем Томми Хаасом и хорваткой Ивы Майоли во время финального этапа соревнования, перед основными спортсменами. Игроки сражались в сборной мира.
Напомним, что победителем турнира стал россиянин Даниил Медведев. В финале он вырвал победу у хорвата Борна Чорича.
Ранее Piter.tv писал о том, что фигуристка Трусова побила в Братиславе два мировых рекорда.
Фото: Вконтакте/ФК "Зенит"
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