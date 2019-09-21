Фигуристка Трусова побила в Братиславе два мировых рекорда

Спортсменка получила за произвольный прокат 163,78 балла, а в сумме двух программ — 238,69 балла.

Российская фигуристка Александра Трусова побила на турнире серии "Челленджер" в Братиславе два мировых рекорда. 15-летняя спортсменка получила за произвольный прокат 163,78 балла, а в сумме двух программ — 238,69 балла. Об этом пишут РИА Новости.

Впервые в истории женского фигурного катания Трусовой удалось исполнить три чистых прыжка в четыре оборота в одной программе. Она без ошибок прыгнула лутц в четыре оборота и два четверных тулупа, один из которых в каскаде с тройным тулупом.

Ранее оба мировых рекорда принадлежали другой российской фигуристке, олимпийской чемпионке Пхёнчхана Алине Загитовой. В сентябре 2018 года она получила на турнире серии "Челленджер" в немецком Оберстдорфе 158,50 балла в произвольной программе и 238,43 балла в сумме. Мировым рекордсменом в короткой программе является Рика Кихира из Японии (83,97).

Ранее мы писали, что теннисист Даниил Медведев обыграл Рублева в St. Petersburg Open.

Видео: Youtube/ Colonel Green, SE DECCA, Alexandra Trusova, Viv More