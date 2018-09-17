Теннисист Даниил Медведев обыграл Рублева в St. Petersburg Open

Спортсмен сыграет в полуфинале турнира против белоруса.

Теннисист Даниил Медведев обыграл в турнире St. Petersburg Open-2019 своего оппонента Андрея Рублева. Матч завершился со счетом 6:4, 7:5.

Спортсмен заявил, что игра шла волнообразно. Изначально преимущество захватил Рублев. По словам 23-летнего Медведева, это оказалась неожиданность для него. Соперник придерживался не своего стиля игры: был медленнее, больше резал. Однако теннисисту удалось приспособиться к новой тактике противника.

Сегодня матч шел волнами с обеих сторон. Я считаю, что были моменты, когда игра была сумасшедшего уровня, и у обоих были провалы, поэтому в принципе рад победить в таком матче комментирует ситуацию спикер

Благодаря этому поединку Медведев вышел в полуфинал соревнования. Он встретится с белорусским теннисистом Егором Герасимовым.

Ранее Piter.tv писал о том, что теннисист Медведев признался, что начал болеть за "Зенит".

Фото: Вконтакте/Даниил Медведев