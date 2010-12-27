Теннисист Медведев признался, что начал болеть за "Зенит"

Даниил Медведев выступает сейчас на международном турнире St. Petersburg Open.

Теннисист Даниил Медведев, выступающий сейчас в Северной столице на международном турнире St. Petersburg Open, признался, что теперь болеет за "Зенит". Об этом он сообщил в эфире "Матч ТВ".

Теннисист признался, что очень любит футбол и ранее он вместе с отцом болел за ФК "Ростов". Не так давно петербургские футболисты на "Газпром Арене" подарили Медведеву майку с его фамилией и номером.

Решил, что буду следить за матчами питерцев. Никогда не думал, что в футболе могу переобуться. Даниил Медведев

Ранее стали известны соперники россиян на турнире St. Petersburg Open 2019.

Фото: Instagram/ medwed33