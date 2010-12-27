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Теннисист Медведев признался, что начал болеть за "Зенит"
Сегодня, 15:43
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nastya960

Теннисист Медведев признался, что начал болеть за "Зенит"

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Даниил Медведев выступает сейчас на международном турнире St. Petersburg Open.

Теннисист Даниил Медведев, выступающий сейчас в Северной столице на международном турнире St. Petersburg Open, признался, что теперь болеет за "Зенит". Об этом он сообщил в эфире "Матч ТВ".

Теннисист признался, что очень любит футбол и ранее он вместе с отцом болел за ФК "Ростов". Не так давно петербургские футболисты на "Газпром Арене" подарили Медведеву майку с его фамилией и номером.

Решил, что буду следить за матчами питерцев. Никогда не думал, что в футболе могу переобуться.

Даниил Медведев

Ранее стали известны соперники россиян на турнире St. Petersburg Open 2019.

Фото: Instagram/ medwed33

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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