Стали известны соперники россиян на турнире St. Petersburg Open 2019

Жребий был брошен в период между первым и вторым квалификационными матчами.

В воскресенье, 15 сентября, в Петербурге состоялась жеребьевка St. Petersburg Open 2019. Торжественная церемония прошла на центральном корте "Сибур Арены" в окружении официальных лиц, участников турнира, а также многочисленных зрителей.

Жребий был брошен в период между первым и вторым квалификационными матчами. Планировалось, что российский теннисист Даниил Медведев встретится во втором раунде либо с соотечественником Евгением Донским, либо с чехом Томашем Бердыхом. Однако чешский спортсмен снялся с турнира, и будет заменен в основной сетке лаки-лузером (ранее проигравшим спортсменом).

Также во втором раунде сыграет Карен Хачанов. Он встретится либо с португальцем Жоао Соузой, либо со словаком Йозефом Коваликом.

Пока остается неизвестным соперник Андрея Рублева. Российский спортсмен встретится в первом раунде либо с квалифаером, либо с лаки-лузером.

С турнира снялся бывшая третья ракетка мира, швейцарец Стэн Вавринка. Кроме того, соревнования пропустит серб Ласло Дьере.

Первый раунд St. Petersburg Open 2019 начнется уже сегодня, 16 сентября. Последняя игра турнира состоится 22 сентября.

Ранее мы писали, что Малком сыграет в теннис на St. Petersburg Open.

Фото: pixabay.com