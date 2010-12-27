Малком сыграет в теннис на St. Petersburg Open

Мероприятие пройдет на "Сибур Арене" с 16 по 22 сентября.

Бразильский нападающий "Зенита" Малком примет участие в теннисном турнире St. Petersburg Open. Об этом журналистам рассказал директор соревнований и "сине-бело-голубых" Александр Медведев.

По его словам, в теннис на "Газпром Арене" также бывшие лидеры "Зенита", а ныне тренеры Андрей Аршавин и Александр Кержаков. Мероприятие пройдет на "Сибур Арене" с 16 по 22 сентября.

Малком официально перешел в "Зенит" 2 августа. Бразилец провел в составе "сине-бело-голубых" два матча, в начале сезона. В игре против "Динамо" игрок получил травму, от которой лечится до сих пор.

Фото: ФК "Зенит"