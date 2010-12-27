В четвертьфинале St. Petersburg Open сразятся Медведев и Рублев

Теннисистам удалось обойти соперников в матчах второго круга.

Российский теннисист Андрей Рублев станет соперником Даниила Медведева в четвертьфинале соревнования St. Petersburg Open 2019. Во матче второго круга спортсмену удалось обойти литовского представителя Ричарда Беранкиса.

Следующим соперников Рублева станет первая ракетка турнира Петербурга, а также финалист Большого шлема. Он обошел по очкам соотечественника Евгения Донского.

Игра между Медведевым и его оппонентом продолжалась на протяжении 1 часа и 16 минут. Итоговый счет составил 7:5, 6:3. На данный момент призовой фонд превышает 1,2 миллиона долларов.

Напомним, что следующим соперников Рублева станет первая ракетка турнира Петербурга, а также финалист Большого шлема.

Ранее Piter.tv писал о том, что теннисист Медведев признался, что начал болеть за "Зенит".

Фото: Pixabay.com

