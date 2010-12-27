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Евгений Донской сыграет с Даниилом Медведевым во втором круге St. Petersburg Open
Сегодня, 8:41
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lesjasap

Евгений Донской сыграет с Даниилом Медведевым во втором круге St. Petersburg Open

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Следующим препятствием для теннисиста станет четвертая ракетка мира.

Теннисист Евгений Донской смог пройти в следующий этап соревнования St. Petersburg Open. Он обыграл на поле итальянского оппонента Маттео Виолу. Соперники сражались на протяжении часа и пяти минут. Завершилась игра с результатом 6:2, 6:1 в пользу россиянина.

Известно, что Донской получил от организаторов wild card. В следующий раз спортсмен будет бороться за выход в четвертьфинал с Даниилом Медведевым из России. Последний является четвертой ракеткой мира. Он также стал финалистом US Open.

Напомним, что согласно рейтингу АТР Евгений Донской занимает 118 позицию.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Зенит" набрал первое очко в групповом турнире Лиги чемпионов после матча с "Лионом".

Фото: Getty Images
 

Теги: st petersburg open, даниил медведев, евгений донской, маттео виола, теннис
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Спорт,

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