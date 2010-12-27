"Зенит" набрал первое очко в групповом турнире Лиги чемпионов после матча с "Лионом"

Встреча футбольных клубов закончилась ничьей.

Матч "Зенита" с "Лионом" 17 сентября на французском стадионе завершился со счетом 1:1. Команды провели игру в рамках Лиги чемпионов УЕФА группы G. Таким образом, сине-бело-голубые получили свое первое очко.

Автором первого гола "Зенита" стал Сердар Азмун на 42-й минуте матча. В паре с Артемом Дзюбой нападающий забил мяч практически с точки пенальти. "Лион" сравнял счет на 52-й минуте, когда в ворота сине-бело-голубых попал Мемфис Депай.

Отметим, что в матче дебютировал новичок петербургского клуба Вячеслав Караваев, Йордан Осорио вышел на поле во второй раз.

Следующий матч "Зенита" состоится 21 сентября с "Рубином" на "Газпром Арене" в рамках 10-го тура РПЛ. На данный момент сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу.

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"