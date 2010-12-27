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"Зенит" набрал первое очко в групповом турнире Лиги чемпионов после матча с "Лионом"
Сегодня, 21:50
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"Зенит" набрал первое очко в групповом турнире Лиги чемпионов после матча с "Лионом"

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Встреча футбольных клубов закончилась ничьей.

Матч "Зенита" с "Лионом" 17 сентября на французском стадионе завершился со счетом 1:1. Команды провели игру в рамках Лиги чемпионов УЕФА группы G. Таким образом, сине-бело-голубые получили свое первое очко. 

Автором первого гола "Зенита" стал Сердар Азмун на 42-й минуте матча. В паре с Артемом Дзюбой нападающий забил мяч практически с точки пенальти. "Лион" сравнял счет на 52-й минуте, когда в ворота сине-бело-голубых попал Мемфис Депай. 

Отметим, что в матче дебютировал новичок петербургского клуба Вячеслав Караваев, Йордан Осорио вышел на поле во второй раз. 

Следующий матч "Зенита" состоится 21 сентября с "Рубином" на "Газпром Арене" в рамках 10-го тура РПЛ. На данный момент сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу. 

Фото: пресс-служба ФК "Зенит" 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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