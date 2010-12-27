Даниил Медведев стал победителем St. Petersburg Open 2019

Россиянин обыграл хорвата Борна Чорича в двух сетах.

Даниил Медведев стал первым россиянином, который выиграл St. Petersburg Open 2019, с 2004 года. В финале отечественный теннисист обыграл хорвата Борна Чорича со счетом 6:3, 6:1. Об этом говорится на официальном сайте мероприятия.

Я действительно очень счастлив, и спасибо большое за поддержку, сегодня был полный зал. Всех людей и не перечислишь, кому бы я хотел посвятить эту победу, потому что мой теннисный пусть и то, где я сейчас нахожусь (на четвертом месте мира) – все это было бы невозможно без многих людей,

- сказал Медведев

Четвертая ракетка мира завоевал свой третий трофей в этом сезоне. Ранее россиянин выходил в финал четыре раза подряд.

Фото: Вконтакте/Даниил Медведев