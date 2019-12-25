В деревне Вындин Остров мужчина избил собутыльника палкой в пылу пьяной ссоры

Агрессора задержали, возбуждено дело.

Днем 12 августа полицейские задержали в деревне Вындин Остров Волховского района Ленобласти местного жителя, избившего своего собутыльника. Как сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах, ссора между приятелями вспыхнула двумя днями раньше.

Ночью 10 августа полицейским рассказали о госпитализированном в состоянии средней степени тяжести 32-летнем мужчине. У пострадавшего диагностировали переломы ребер и локтевого отростка левой кости, а также закрытую травму груди и закрытый пневмоторакс. Задержанным же оказался 34-летний неработающий местный житель, который избил приятеля деревянной палкой в пылу пьяного конфликта. Ранее мужчина оказался судим за кражи, умышленное причинение вреда здоровью в разных степенях, разбой.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее мы рассказывали, как мужчина и женщина устроили скандал в больнице Выборга.

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