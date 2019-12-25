Мужчина и женщина устроили скандал в больнице Выборга

Вставший у них на пути работник получил по голове.

В ночь на 1 августа мужчина и женщина устроили скандал в одной из больниц Выборга на Октябрьской улице. Об этом сообщила пресс-служба УВО.

По словам охранника-контроллера, пара, находившаяся в приемном покое, несдержанно себя вела и мешала работе медперсонала. Мужчина также пытался попасть в служебное помещение, на его пути встал работник больницы, за что получил удар по голове.

Тревожную кнопку нажал охранник. Наряд вневедомственной охраны оперативно задержал нарушителей покоя и передал их участковому для выяснения обстоятельств.

Ранее мы писали, что в массовой драке получили ранения два петербуржца.

Фото: Piter.TV