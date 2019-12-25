В день на полив зеленых насаждений в Петербурге уходит 1152 кубометра воды

C начала лета на полив цветов и саженцев израсходовали 35 тысяч кубометров воды/

В день на полив зеленых насаждений (газонов, деревьев) в Петербурге уходит 1152 кубометра воды – на 20% больше израсходовано воды, чем в июне. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 16 июля.

В комитете по благоустройству рассказали, что в связи с аномальной жарой в Петербурге специалисты ежедневно поливают зеленые насаждения – либо рано утром, либо поздно вечером. Однако петербуржцы стали чаще жаловаться на высушенные деревья и газоны.

Ранее в Смольном сообщили, что с начала лета на полив цветов и саженцев израсходовали 35 тысяч кубометров воды.

Фото: Piter.tv