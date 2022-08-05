В Петербурге усилили полив зелёных зон из-за аномальной жары

В особом уходе сейчас нуждаются не только клумбы, но и молодые деревья и кустарники.

Из-за жаркой погоды садово-парковые службы города перешли на усиленный режим полива. Работы проводят рано утром и вечером, чтобы обеспечить растениям необходимую влагу и избежать пересыхания. Об этом рассказали в Комитете по благоустройству.

В особом уходе сейчас нуждаются не только клумбы, но и молодые деревья и кустарники. Так, дополнительный полив организовали для сосен и пузыреплодника на Балтийском бульваре, берёз на проспекте Маршала Казакова и в Полежаевском парке, а также для уличных цветников на Ленинском проспекте.

Поливные работы также прошли в саду "Прометей", Муринском парке и на озеленённых участках вдоль проспектов Культуры, Непокорённых, Гражданского, Суздальского и Тихорецкого. В Зеленогорске сотрудники озеленительных служб ухаживают за клумбами на проспекте Ленина и других городских улицах.

Специалисты продолжают следить за состоянием зелёных насаждений и при необходимости увеличивают количество поливов, чтобы растения смогли перенести продолжительную жару.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

Видео: ВКонтакте/ АО "Озеленитель"