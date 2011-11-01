В день инаугурации неизвестный бросил бутылку в голову нового президента Аргентины

Хавьер Милей не пострадал, но травмирован его охранник.

В день инаугурации главы Аргентины неизвестный активист бросил бутылку в голову нового президента страны. Происшествие попало на кадры видеозаписи. В ролике заметно, что предмет пролетел около головы политика Хавьера Милея и попала в одного из сотрудников его службы безопасности. На фотографиях у пострадавшего видна кровь у уха. Ситуация зафиксирована в тот момент, когда кортеж высокопоставленных гостей направлялся от здания местного Конгресса во дворец правительства. Кадры по социальным сетям распространили авторы издания La Nacion. Журналисты уточнили, что в настоящее время полиция разыскивает бросившего бутылку.

Напомним, что Хавьер Милей вступил в должность президента Аргентины 10 декабря. Часть пути в двух километрах от Конгресса, где он принес присягу, до дворца "Каса-Росада" мужчина преодолел пешком, а остальную - на машине с открытым верхом. В поездке главу государства сопровождала его сестра Карина Милей. Женщина была назначена властями генеральным секретарем канцелярии президента.

Избранный президент Аргентины намерен сотрудничать со странами свободного мира.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости