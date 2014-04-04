Избранный президент Аргентины намерен сотрудничать со странами свободного мира

Он обогнал на 10% своего конкурента, который представляет правящую партию страны.

Победивший на выбора президента Аргентины крайне правый политик Хавьер Милей намерен сотрудничать со странами свободного мира. Об этом он заявил на выступлении перед своими сторонниками.

Милей одержал победу на выборах, которые прошли 19 ноября. Он обогнал на 10% своего конкурента Серхио Массу, который представляет правящую партию страны. По словам политика, демократия, свободная торговля и мир являются обязательством нового руководства Аргентины.

Мы будем работать со всеми странами свободного мира, чтобы построить лучшее будущее. Хавьер Милей, избранный президент Аргентины

Ранее мы сообщали, что Аргентина призвала мировое сообщество принять меры для решения конфликта в Карабахе.

Видео: YouTube / Javier Milei