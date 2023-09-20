Аргентина призвала мировое сообщество принять меры для решения конфликта в Карабахе

Альберто Фернандес прокомментировал региональный кризис между Баку и Ереваном.

Международное сообщество не может бездействовать перед лицом регионального конфликта, который сейчас разворачивается в Нагорном Карабахе. Альберто Фернандес призвал коллег действовать превентивно для того, чтобы успеть избежать преследований по по этническому, расовому, религиозному или политическому признакам. Соответствующее заявление политический лидер латиноамериканской республики сделал в рамках своего выступления на общеполитических дебатах в ходе 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной организации в Нью-Йорке.

Сегодня, в то время как идет это собрание, в новостях говорят о том, что Азербайджан начал боевые действия с целью взятия под контроль Нагорного Карабаха. Международное сообщество не может оставаться пассивным. Альберто Фернандес, президент Аргентины

Альберто Фернандес призвал вовлеченные в ситуацию стороны "обрести здравомыслие, которое приведет их к миру". Он доюавил, то глобальным структурам следует вернуть себе силу для обеспечения соблюдения международных правил.

Президент Аргентины призвал обеспечить более справедливый мировой продовольственный рынок.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций