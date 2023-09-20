Президент Аргентины призвал обеспечить более справедливый мировой продовольственный рынок

Альберто Фернандес призвал реформировать мировые финансовые институты.

Президент Аргентины Альберто Фернандес призвал мировую общественность обеспечить более справедливые правила для международной торговли продуктами питания и решения глобальной проблемы продовольственной безопасности. Соответствующее заявление политический лидер латиноамериканской республики сделал в рамках своего выступления на общеполитических дебатах в ходе 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной организации в Нью-Йорке.

В поиске долгосрочного решения проблемы продовольственной безопасности важнейшую роль играет создание более справедливой, прозрачной, сбалансированной и предсказуемой системы международной торговли. Мы должны избавиться от искажений, вызванных субсидиями, и мы должны запретить делать продукты питания предметом финансовых спекуляций. Альберто Фернандес, президент Аргентины

По мнению Аргентины, в текущий момент рынки отравлены финансовыми спекуляциями, что приводит только к большим доходам для единиц и нестабильности и нищете для оставшихся миллионов человек. Политик очередной раз призвал коллег изменить принципы начисления процентов на кредиты, которые предоставляет Международный валютный фонд.

Позор, что сегодня до сих пор назначаются надбавки многим странам, которые уже не могут выдержать свое долговое бремя. Иронично, что они финансируют Украину...начисляют ей надбавки к процентам, которые берут с нее. Альберто Фернандес, президент Аргентины

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Фото и видео: Организация Объединенных Наций