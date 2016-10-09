Президент Аргентины: Европа и США должны отказаться от признания Гуайдо лидером Венесуэлы

Альберто Фернандес оценил обстановку в Венесуэле.

Президент Аргентины рассказал о том, что Европа и США должны отказаться от признания Хуана Гуайдо лидером Венесуэлы и его поддержки как легитимного президента. Соответствующее мнение лидер латиноамериканской республики высказал в эфире французского телеканала France 24. Альберто Фернандес уверен в том, что главой государства следует считать не Гуайдо, а Николаса Мадуро.

Мир попал в ловушку, устроенную Дональдом Трампом. Он создал президента, который был избран уникальным способом - группой депутатов на площади. Я считаю, что с этим надо покончить, надо признать венесуэльские власти. Альберто Фернандес, президент Аргентины

Альберто Фернандес уточнил, что прошедшие в Венесуэле в ноябре 2021 года региональные выборы "не вызвали вопросов" со стороны международного сообщества. Тогда оппозиция страны получила должности губернаторов в трех штатах страны. Аргентина намерена стать гарантом того, что избирательный процесс на президентских выборах в 2024 году в Венесуэле будет таким же прозрачным.

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Фото и видео: YouTube / Alberto Fernández