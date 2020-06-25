Президент Аргентины: напавший на вице-президента хотел убить и его

Альберто Фернандес рассказал о том, что следует быть бдительнее, но не закрываться от людей.

Президент Аргентины заявил, что напавший на вице-президента хотел убить и его. Соответствующее заявление глава государства Альберто Фернандес сделал в эфире испанского телеканала Telesinco. Он уточнил, что предположительным преступником, который планировал напасть на него, является подозреваемый, совершивший покушение на местного вице-президента Кристину Фернандес де Киршнер.

Стали известны разговоры между обвиняемыми. И они говорят о неудавшемся покушении на Кристину и говорят, что следующим буду я. Альберто Фернандес, президент Аргентины

Политик отрицательно ответил на вопрос журналиста о том, боится ли он покушения. Альберто Фернандес призвал сохранять бдительность. При этом он не хочет, чтобы его отделяли от народа страны. По мнению политика, нападение на вице-президента Аргентины нельзя считать отражением общих настроений аргентинского общества. Преступников он назвал бандой негодяев,способных на зверства.

Президент Аргентины объявил нерабочий день после покушения на вице-президента.

Фото и видео: Telesinco