В декабре появятся 23 "Ёлки добра" в Петербурге

К Новому году ёлки появятся на Дворцовой и Манежной площадях.

В Северной столице установят 23 "Елки добра" в рамках новогодней акции. Об этом в среду, 8 декабря, сообщили в пресс-службе Смольного.

Губернатор Петербурга и министр просвещения РФ Сергей Кравцов приняли участие в акции, которая проводится при поддержке администрации и благотворительных фондов.

К Новому году елки появятся на Дворцовой и Манежной площадях. Дети-сироты, дети из многодетных семей или те, кто оказался в трудной жизненной ситуации, пишут пожелания Деду Морозу. Записки разместят на 23 елках, на сегодняшний день организаторы собрали 1200 открыток от маленьких петербуржцев.

По словам губернатора Петербурга, каждый взрослый может почувствовать себя Дедом Морозом, когда снимет открытку и поможет ребенку исполнить желание.

Напомним, в прошлом году ёлочки украсили открытки в виде ангелочков, на которых написаны пожелания. Любой горожанин мог снять с ёлки такую открытку и исполнить желания ребенка.

Ранее "Елка желаний" впервые пройдет во всех районах Ленобласти. Губернатор дал старт акции в регионе во вторник, сняв с елки в здании правительства шары. Он исполнит новогодние желания троих детей.

Фото: Piter.tv

