В центре Петербурга появились "Ёлки добра"

Ежегодная акция организована совместно с благотворительным фондом "Варежка".

В Северной столице в преддверии новогодних праздников установили "Ёлки добра". Они появились в здании администрации района и Невской ратуше. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Ёлочки украсили открытки в виде ангелочков, на которых написаны пожелания. Их авторами являются дети из разных учреждений города. Отмечается, что любой горожанин может снять с ёлки такую открытку и исполнить желания ребенка.

Акцию проводят совместно с благотворительным фондом "Варежка".

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга определили плату за детский сад в 2021 году.

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