  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В центре Петербурга появились "Ёлки добра"
Сегодня, 14:25
69
IRINA_CHALKINA

В центре Петербурга появились "Ёлки добра"

0 0

Ежегодная акция организована совместно с благотворительным фондом "Варежка". 

В Северной столице в преддверии новогодних праздников установили "Ёлки добра". Они появились в здании администрации района и Невской ратуше. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург". 

Ёлочки украсили открытки в виде ангелочков, на которых написаны пожелания. Их авторами являются дети из разных учреждений города. Отмечается, что любой горожанин может снять с ёлки такую открытку и исполнить желания ребенка. 

Акцию проводят совместно с благотворительным фондом "Варежка".

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга определили плату за детский сад в 2021 году.

Фото: pixabay

Теги: елки, ёлки добра
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии