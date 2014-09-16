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Петербургские улицы украшают зимними хвойными композициями
Сегодня, 11:59
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Петербургские улицы украшают зимними хвойными композициями

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Елочки появились в Московском, во Фрунзенском районах и в центре города.

Комитет по благоустройству Петербурга начал украшать городские улицы зимними хвойными композициями. Об этом рассказали в ведомстве 5 декабря. 

В частности, в Московском районе более 1,8 тыс. маленьких елочек разместят в вазонах, которые опустели после лета. Первые пушистые красавицы уже украсили площадь Победы, сквер Евгения Зиничева, Рощинский сад и Московский проспект. В настоящее время идут работы по оформлению Московской площади, улицы Ленсовета, Пулковского шоссе. 

А во Фрунзенском районе деревца расположились в сквере на Расстанной улице, на улице Ярослава Гашека, Лиговском проспекте и у Ивановского путепровода. В центре Северной столицы вазоны с елями создают новогоднее настроение на Измайловском, Каменноостровском и Невском проспектах, в саду Маршала Говорова, на площади Восстания, Университетской и Английской набережных, Исаакиевской площади. 

Отметим, что для вертикальных конструкций берут деревья порослевого происхождения, которые взошли на противопожарных полосах и в зоне ЛЭП. К сожалению, в любом случае они удаляются во время прочистки. Использовать такие самосевные растения в качестве саженцев нельзя – по ГОСТам в городских садах и скверах используется только материал, специально выращенный в питомниках. 

Пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга

Елочки простоят до весны. 

Ранее на Piter.TV: в Эрмитаже украсили "Елку мира". 

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга

Теги: елки, комитет по благоустройству
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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