Власти Петербурга определили плату за детский сад в 2021 году

Размер оплаты зависит от возраста воспитанника и времени пребывания в учреждении.

Правительство Петербурга определило размер оплаты родителями услуг детского сада в 2021-м году. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Размер родительской платы зависит от возраста воспитанника и времени его пребывания в дошкольном учреждении.

В 2021 году родительская плата увеличится на 4,2% для детей от 1 года до 3 лет в группе с 12-часовым пребыванием и составит 1354,50 рублей, для детей от 3 до 8 лет — 1261 рублей (ранее она была 1219 рублей).

За пребывание детей от 1 года до 3 лет в группе кратковременного пребывания родители заплатят 510,30 рублей, для детей от 3 до 8 лет — 472,30 рубля. В данном случае размер оплаты понизился.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Сестрорецке открылся новый детский сад.

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