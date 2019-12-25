В Сестрорецке 1 декабря открылся новый детский сад

В него будут ходить 90 воспитанников.

Новый детский сад № 12 открыл свои двери для самых маленьких жителей Сестрорецка 1 декабря. Об этом сообщила пресс-служба администрации Курортного района.

Учреждение рассчитано на 90 воспитанников и включает в себя 4 группы, одна из которых раннего возраста. Территория и прогулочные площадки ограждены шумозащитным экраном, здание обеспечено современным оборудованием, мебелью и игрушками, созданы все условия для доступа маломобильных групп населения. Пищеблок, оснащённый по последнему слову техники, рядом с ним располагается лифт, чтобы помощникам воспитателей было удобно и быстро развозить еду.

Детский сад построен группой кампаний "ПРОК" как инвестиционное условие и передан городу.

Детский сад в поселке Ушаково оштрафовали за несоблюдение санитарных правил.

Фото: Piter.tv