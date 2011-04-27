Введен в эксплуатацию новый детский сад на 530 мест в Красногвардейском переулке

Новый детский сад включает 24 групповые ячейки, каждая из которых оборудована игровой комнатой, спальней, буфетной и туалетом.

В Красногвардейском переулке появился современный детский сад, построенный Группой ЦДС в рамках соглашения с городскими властями. Трехэтажное здание общей площадью 11 тысяч квадратных метров рассчитано на 530 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. Подробности рассказал портал "Строительный Петербург".

Новый детский сад включает 24 групповые ячейки, каждая из которых оборудована игровой комнатой, спальней, буфетной и туалетом. В здании создана развитая инфраструктура для всестороннего развития детей: бассейн с душевыми, музыкальный и спортивный залы, кабинеты логопеда и психолога, медицинский блок, а также помещения для дополнительных занятий и кружков.

Особое внимание уделено доступности учреждения для маломобильных групп населения. Здание оснащено элементами безбарьерной среды, включая два пассажирских лифта грузоподъемностью 1000 кг. На первом этаже расположены пост охраны и колясочная. Прилегающая территория благоустроена: здесь оборудованы 24 игровые площадки с современным оборудованием и две спортивные зоны. Безопасность детей обеспечивают система видеонаблюдения и контроля доступа по периметру территории.

Параллельно с этим проектом Группа ЦДС продолжает строительство школы на 1320 мест в жилом комплексе "Чёрная Речка". Всего за 25 лет работы в Санкт-Петербурге компания ввела в эксплуатацию 21 социальный объект, внося значительный вклад в развитие городской инфраструктуры.

Фото: портал "Строительный Петербург"