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Детский сад в поселке Ушаково оштрафовали за несоблюдение санитарных правил
Сегодня, 14:07
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Детский сад в поселке Ушаково оштрафовали за несоблюдение санитарных правил

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Расследование проводилось с 29 октября по 19 ноября 2020.

Зеленогорский районный суд Петербурга привлек к ответственности руководство детского сада в Ушково за нарушение законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В саду не обрабатывали руки санитайзером на входе, отсутствовал отдельный сотрудник для уборки пищеблока, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. 

Речь идет о детском оздоровительном городке "Березка", который располагается на Пляжевой улице в Ушково. Расследование начали проводить после положительных результатов лабораторных исследований биологического материала у сотрудников, но чего именно, не указывается. 

В учреждении зафиксировали многочисленные нарушения. Оно не предприняло профилактические меры для защиты сотрудников и воспитанников. 

Представитель детского сада признал вину, раскаялся в содеянном и отметил, что на данный момент почти все нарушения устранены. 

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей.

Фото: pixabay.com

Теги: детский сад, санитарно-эпидемиологические нормы, штраф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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