Детский сад в поселке Ушаково оштрафовали за несоблюдение санитарных правил

Расследование проводилось с 29 октября по 19 ноября 2020.

Зеленогорский районный суд Петербурга привлек к ответственности руководство детского сада в Ушково за нарушение законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В саду не обрабатывали руки санитайзером на входе, отсутствовал отдельный сотрудник для уборки пищеблока, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Речь идет о детском оздоровительном городке "Березка", который располагается на Пляжевой улице в Ушково. Расследование начали проводить после положительных результатов лабораторных исследований биологического материала у сотрудников, но чего именно, не указывается.

В учреждении зафиксировали многочисленные нарушения. Оно не предприняло профилактические меры для защиты сотрудников и воспитанников.

Представитель детского сада признал вину, раскаялся в содеянном и отметил, что на данный момент почти все нарушения устранены.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей.

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