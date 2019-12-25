Детский сад в поселке Ушаково оштрафовали за несоблюдение санитарных правил

Зеленогорский районный суд Петербурга привлек к ответственности руководство детского сада в Ушково за нарушение законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В саду не обрабатывали руки санитайзером на входе, отсутствовал отдельный сотрудник для уборки пищеблока, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Речь идет о детском оздоровительном городке "Березка", который располагается на Пляжевой улице в Ушково. Расследование начали проводить после положительных результатов лабораторных исследований биологического материала у сотрудников, но чего именно, не указывается.
В учреждении зафиксировали многочисленные нарушения. Оно не предприняло профилактические меры для защиты сотрудников и воспитанников.
Представитель детского сада признал вину, раскаялся в содеянном и отметил, что на данный момент почти все нарушения устранены.
Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все