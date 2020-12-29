Городские застройщики получили разрешение на ввод 13 объектов в шести районах города.

В декабре 2020 года в Петербурге сдали более 1 млн кв. м жилья (1,11 млн кв. м жилой недвижимости) без учета индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

За 4-й квартал прошлого года застройщики Северной столицы сдали в эксплуатацию 1,9 млн кв, м жилья без ИЖС и 2,05 млн квадратных метров с ИЖС. Данный показатель – почти в четыре раза больше, чем в третьем квартале 2020 года.

По информации Госстройнадзора по Петербургу, застройщики получили разрешение на ввод 13 объектов в шести районах города – в Московском, Невском, Красногвардейском, Красносельском, Выборгском и Петродворцовом районах.

В 2020-м году в Петербурге ввели 3,369 млн кв.метров жилья. План на год в рамках национального проекта удалось выполнить на 104%. В 2021 году в Петербурге планируется ввести 3,191 млн кв. метров жилья.

Фото: Piter.tv