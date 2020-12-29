За 2021 год в Петербурге готовы построить более 3 млн кв. м жилья

По итогам прошлого года северная столица даже перевыполнила план по вводу жилья.

В 2021 году в Петербурге планируется ввести 3,191 млн кв. метров жилья. Об этом рассказал глава городского Комитета по строительству Игорь Креславский, сообщил портал "Строительный Петербург".

Руководитель комитета рассказал, что данные нормативные показатели утверждены Минстроем в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" и федерального проекта "Жилье". Потенциал строящихся объектов позволяет рассчитывать, что плановое задание будет выполнено и в 2021-м году, добавил Креславский.

По итогам прошлого года северная столица даже перевыполнила план по вводу жилья. В Смольном рассказали, что за 2020 год в городе планировали сдать 3,1–3,2 млн кв.м жилья, а в итоге ввели 3,301 млн кв.м жилья, почти 164 тыс. кв.м из которых приходятся на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). План на год в рамках национального проекта удалось выполнить на 104%.

Фото: Piter.tv