Петербургу удалось выполнить все показатели по строительству жилья в "пандемийный" 2020-й год

Год оказался успешным благодаря слаженной работе Комитета по строительству и мерам поддержки, которые оказывал город.

В 2020-м году в Петербурге ввели 3,369 млн кв.метров жилья. План на год в рамках национального проекта удалось выполнить на 104%. Несмотря на то, что 2020 был сложным, удалось достичь всех необходимых показателей. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал председатель Комитета по строительству Петербурга Игорь Креславский, пишет портал "Строительный Петербург".

За год в городе построили и сдали 61 социальных объект. 35 из них получили финансирование из бюджета в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП), 26 — за счет инвесторов. В них входят 22 детских сада, 7 школ, 13 объектов здравоохранения и 19 объектов общего назначения.

Комитету удалось добиться лучших показателей за последние 8 лет по исполнению АИП — 93,7%, что составляет 26,5 млрд рублей. За год завершилось строительство 8 "проблемных" объектов. Речь идет о ЖК "Новая Каменка", ЖК "Водолей-2", ЖК "Светлана", который возводился с 2003-го года, и 5 объектах от СК "Дальпитерстрой" в Парголово и Шушарах. Найдены решения для ЖК "На Заречной", "Три апельсина", "Новая Скандинавия". С "долгостроями" в Петербурге планируют окончательно разобраться до 2023-го года.

В 2021 году планируется ввести 3,191 млн кв. метров жилья. В целом в ближайшие 10 лет будет введено около 30 млн кв. метров. Это позволит не перегружать инфраструктуру и создавать комфортные кварталы.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в течение пяти лет в квартале "Новая Охта" появятся две школы.

Фото: Piter.TV