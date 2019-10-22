В Чите к пожизненному заключению приговорили насильника и убийцу 12-летней девочки

В Чите состоялся суд, который отправил Фирулева на пожизненный срок в колонию строго режима.
Утром 19 октября 2018 года 12-летняя школьница ушла в школу и пропала. Сотни людей искали ребенка 4 дня. Потом был задержан 45-летний мужчина, работник автостоянки, которого заподозрили в убийстве девочки. Позднее на территории, где и работал и жил обвиняемый, было найдено тело школьницы.
Следователи СКР получили доказательства причастности мужчины к совершению преступления в ходе совместной работы с сотрудниками второго отдела Управления уголовного розыска УМВД России по Забайкальскому краю. С привлечением сотрудников ОМОН Росгвардии подозреваемый был задержан, по месту его жительства произведён обыск, изъяты предметы и образцы, имеющие значение для следствия.
СУ СК РФ по Забайкальскому краю
24 октября мужчину заключили под стражу, ему было предъявлено обвинение в убийстве ребенка сопряженное с изнасилованием. Мужчина ранее был трижды судим за изнасилования. Сейчас следственные действия завершены. Мужчина свою вину не признал. В ходе следствия были проведены различные экспертизы, в том числе и психиатрические, которые признали мужчину вменяемым.
Состоявшийся суд приговорил Фирулева к пожизненному заключению свободы, а также обязали выплатить родственникам девочки 5 миллионов рублей компенсации.
Фото и видео: СУ СК РФ по Забайкальскому краю
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