В Чите мужчина изнасиловал и убил на автостоянке 12-летнюю девочку

Расследование уголовного дела завершено и передано в суд. Обвиняемого ждет пожизненное заключение.

В Чите обвиняемому в жестоком изнасиловании и убийстве 12-летней девочки грозит пожизненное заключение.

Утром 19 октября 2018 года 12-летняя школьница ушла в школу и пропала. Сотни людей искали ребенка 4 дня. Потом был задержан 45-летний мужчина, работник автостоянки, которого заподозрили в убийстве девочки. Позднее на территории, где и работал и жил обвиняемый, было найдено тело школьницы.

24 октября мужчину заключили под стражу, ему было предъявлено обвинение в убийстве ребенка сопряженное с изнасилованием. Мужчина ранее был трижды судим за изнасилования. Сейчас следственные действия завершены. Мужчина свою вину не признал. В ходе следствия были проведены различные экспертизы, в том числе и психиатрические, которые признали мужчину вменяемым. В случае признания обвиняемого виновным, мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Видео: Piter.TV

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