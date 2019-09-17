  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:14
80
MShaffter
Код вставки плеера

В Чите мужчина изнасиловал и убил на автостоянке 12-летнюю девочку

0 0

Расследование уголовного дела завершено и передано в суд. Обвиняемого ждет пожизненное заключение.

В Чите обвиняемому в жестоком изнасиловании и убийстве 12-летней девочки грозит пожизненное заключение.

Утром 19 октября 2018 года 12-летняя школьница ушла в школу и пропала. Сотни людей искали ребенка 4 дня. Потом был задержан 45-летний мужчина, работник автостоянки, которого заподозрили в убийстве девочки. Позднее на территории, где и работал и жил обвиняемый, было найдено тело школьницы. 

24 октября мужчину заключили под стражу, ему было предъявлено обвинение в убийстве ребенка сопряженное с изнасилованием. Мужчина ранее был трижды судим за изнасилования. Сейчас следственные действия завершены. Мужчина свою вину не признал. В ходе следствия были проведены различные экспертизы, в том числе и психиатрические, которые признали мужчину вменяемым. В случае признания обвиняемого виновным, мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Видео: Piter.TV 

Фото: pixabay

Теги: изнасиловал и убил, новости забайкалья, новости россии, новости читы, педофил
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии