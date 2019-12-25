В четверг в Петербурге будет по-летнему тепло, но уже без рекордов

Температура воздуха в городе прогреется до +23…+25 градусов.

В четверг, 13 мая, синоптическая ситуация в Петербурге останется под влиянием антициклона, который постепенно теряет силы и медленно уходит на восток. В такой ситуации в городе сохранится сухая и по-летнему теплая погода, однако днем в небе уже появятся облака – первые предвестники погодных перемен. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

В этот день столбики термометров в Петербурге покажут до +23…+25 градусов, в Ленобласти до +22…+27. Ветер подует с юго-востока со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.

Синоптик напомнил, что в среду, 12 мая, в Петербурге был побит новый температурный рекорд. В этот день воздух в городе прогрелся до +27,5 градусов. Это на 0,9 градусов больше, чем было 12 мая в 1963 году. Минувшая среда стала самым теплым днем с начала года.

Ранее мы писали, что в конце недели в Петербург придет похолодание.

Фото: pixabay.com