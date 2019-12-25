Температура "пробила" показатель в 27 градусов.

Абсолютный температурный рекорд зафиксирован 12 мая в Петербурге. Итоги дня подвел на своей странице в Facebook написал ведущий специалист центра "ФОБОС" Михаил Леус. Он написал, что в условиях малооблачной и антициклональной погоды, температура воздуха поднялась до +27 градусов к 16 часам дня.

Так тепло в этот день в Санкт-Петербурге не было за всю историю инструментальных наблюдений, отмечает синоптик. По данным Северо-Западного гидрометцентра, максимальная температура воздуха составила +27,4 градуса.

Прошлый рекорд был достигнут в 1963 году, когда потеплело до +26,6 градусов. После двух часов дня столбики термометров показывали +27,2 градусов.

Фото: Piter.tv