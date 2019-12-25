В четверг Петербург вновь накроют ливни и грозы

Также горожан ждут сильные порывы ветра.

Завтра, 30 июля, в Петербурге вновь ожидается непогода. Об этом предупредила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Согласно прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", завтра в городе местами пройдут ливни и грозы. Порывы ветра достигнут 15-18 м/с.

Таким образом, неблагоприятные погодные явления пройдут в Петербурге уже в третий раз подряд. Накануне в городе за 40 минут выпала половина нормы месячных осадков. Сегодня "Водоканал" вновь готовится к возможным подтоплениям.

Фото: Piter.TV