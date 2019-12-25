  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В четверг Петербург вновь накроют ливни и грозы
Сегодня, 15:19
52
nadezhda_sib

В четверг Петербург вновь накроют ливни и грозы

0 0

Также горожан ждут сильные порывы ветра.

Завтра, 30 июля, в Петербурге вновь ожидается непогода. Об этом предупредила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Согласно прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", завтра в городе местами пройдут ливни и грозы. Порывы ветра достигнут 15-18 м/с. 

Таким образом, неблагоприятные погодные явления пройдут в Петербурге уже в третий раз подряд. Накануне в городе за 40 минут выпала половина нормы месячных осадков. Сегодня "Водоканал" вновь  готовится к возможным подтоплениям.

Фото: Piter.TV 

Теги: гроза, дождь, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии