В "Водоканале" объяснили, из-за чего происходят подтопления

Подтопления в помещениях чаще всего происходят по вине собственников.

Сегодня, 29 июля, в Петербурге вновь объявили штормовое предупреждение. Бригады "Водоканала" готовы выезжать на места подтоплений, сообщила пресс-служба предприятия.

Сильные дожди и ливни, грозы и град ожидаются с 15-18 часов. На местах возможных подтоплений запустили дополнительные насосы на станциях аэрации, снизили до минимального разрешенного уровень стоков в коллекторах. В городе будут работать 53 специализированные бригады.

Как пояснили в "Водоканале", вода может скапливаться по разным причинам. Чаще всего это происходит на низких участках дороги под мостами и путепроводами.

Отдельная проблема ― отсутствие заградительных сооружений и обратных клапанов на системах водоотведения, которые не были установлены собственниками помещений и обслуживающими помещения организациями. Специалисты Водоканала проводят предупредительную работу с владельцами торговых помещений, управляющими компаниями, однако многие игнорируют простейшие рекомендации, из-за чего в результате во время интенсивных осадков образуются подтопления подвальных помещений и цокольных этажей. говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что петербургский "Водоканал" модернизирует систему ливневой канализации.

Фото: Piter.TV