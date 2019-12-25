Петербургский "Водоканал" модернизирует систему ливневой канализации

Из 17 объектов обновлено уже 7.

Петербургский "Водоканал" продолжит программу модернизации ливневой канализации. Как сообщили в пресс-службе Смольного 29 июля, распоряжение об обновлении системы ливневок еще в 2019 году дал губернатор Александр Беглов. Тогда в городе выпало в два и более раза больше осадков, чем ожидалось.

В Петербурге нашли 17 мест, где чаще всего скапливается или рискует скопиться вода, на сегодняшний день 7 из всех объектов модернизировали. Также выбран подрядчик для работ на проблемном перекрестке улиц Репищева и Парашютной: пока здесь работают две перекачивающий станции, а грядущие работы по масштабу можно сравнить со строительством нового канализационного объекта. Кроме того, до февраля и марта следующего года обновят перекресток проспектов Испытателей и Коломяжского, проспектов Испытателей и Энгельса, проспекта Просвещения и Ушинской улицы, улиц Жукова и Феодосийской, а также проезды под Володарским мостом, на проспекте Ленина в Зеленогорске и на Рыбинской улице.

Ранее сообщалось, что половина месячной нормы осадков выпала в Петербурге за 40 минут.

Фото: dorhoz44.ru