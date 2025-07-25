В четырех регионах России задержали соучастников украинских колл-центров

ФСб и МВД задержали 19 человек, подозреваемых в преступной схеме.

Сотрудники российских силовых структур, а также правоохранительных органов задержали на территории четырех регионов страны соучастников мошеннических колл-центров Украины. Соответствующее заявление журналистам сделали представители Центра общественных связей ФСБ России. Известно, что противоправная деятельность осуществлялась в Московской, Новосибирской, Томской областях, а также Алтайском крае организованной группой лиц. Все подозреваемые подозреваются в дистанционном мошенничестве в отношении граждан России.

Согласно предварительным данным, участники банды с помощью колл-центров, расположенных в соседнем государстве, на систематической основе вымогали у жертв денежные средства в особо крупном размере. В качестве пособников преступной деятельности привлекались граждане из числа неблагополучных и малообеспеченных жителей Новосибирской области.

Задокументирована причастность обвиняемых к 33 эпизодам телефонного мошенничества и вымогательства у граждан России денежных средств на сумму более 200 млн рублей. ЦОС ФСБ РФ

В пресс-службе МВД рассказали, что задержан житель Вологды, который подозревается в незаконной передаче компьютерной информации, содержащей персональные данные, телефонным мошенникам из киевского режима. Предполагается, что преступление совершил руководитель колл-центра, который располагался в городе Череповце. Этот пункт обслуживал множество организаций различного профиля. Среди них – многофункциональные центры, учреждения здравоохранения, коммунальные службы и другие ведомства. В подчинении у фигуранта расследования находилось около 200 человек, которые ежедневно обрабатывали тысячи звонков. Известно, что на закрытых интернет-ресурсах злоумышленник обнаружил объявление о желании украинских колл-центров приобрести охраняемые законом сведения о россиянах. Он инициативно предложил покупателям воспользоваться криминальной схемой хищения денег граждан. Она была основана на предлагаемой информации о том, куда, в какое время и с какими именно просьбами обращались россияне. В результате аферисты входили в доверие к людям и просили собеседников сообщить им поступивший на телефон код восстановления доступа к порталу "Госуслуги".

Используя доступ к компьютерной сети организации, мужчина копировал сведения об обращениях на горячие линии и продавал их за криптовалюту. По оперативным материалам, зарубежным мошенникам были предоставлены сведения о более чем 27 тысячах граждан Российской Федерации. пресс-служба МВД РФ

В Севастополе задержали агента военной разведки Украины.

Фото и видео: ЦОФ ФСБ России, МВД России