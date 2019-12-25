В Севастополе задержали агента военной разведки Украины

ФСБ РФ пресекла создание антироссийского фильма.

Агент военной разведки Украины задержан на территории Крыма. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы регионального управления российских силовых структур. В ФСБ уточнили, что мужчина готовил материалы для антироссийского агитационно-пропагандистского фильма. Местный житель являлся сторонником националистического режима, поэтому вступит в ряды подпольной организации, признанной решением Верховного суда РФ международной террористической организацией с запретом ее деятельности на территории страны. С декабря 2024 по март 2025 года гражданин участвовал в деятельности организации, курируемой главным управлением разведки при министерстве по обороны Украины для ведения в России разведывательной и диверсионно-террористической деятельности.

В частности, по заданию куратора он осуществил подготовку материалов и последующую видеосъемку на территории Севастополя антироссийского агитационно-пропагандистского фильма. пресс-служба УФСБ РФ по региону

Специалисты заключили, что содержание сценария фильма имеет признаки политической ненависти, дискредитации внешней политики российского руководства по факту воссоединения полуострова и формирования негативного образа армии. Ведется уголовное делопо части 2 статьи 205.5 УК РФ. Теперь злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 20 лет. Сейчас мужчина арестован на два месяца по решению суда.

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Фото: Piter.tv